Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Matrimonio
29 settembre 2025

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti

Condividi:
peparini muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. La coppia si è giurata amore eterno dando inizio a un nuovo, splendido capitolo della loro vita insieme.

La coreografa e insegnante di danza, 54 anni, e il ballerino, 29 anni, si sono conosciuti ad Amici nel 2017. La scintilla è scattata qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella scuola nei panni di ballerino professionista, da allora non si sono più separati.

Nel 2023, Veronica Peparini ha rivelato a Verissimo di aspettare due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024. La proposta di matrimonio era arrivata a La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. Si sono sposati con rito civile a luglio del 2025 e il 29 settembre dello stesso anno hanno celebrato il matrimonio insieme ad amici e parenti.

Leggi anche

Enrica Bonaccorti: "Mi è successa la stessa cosa di Eleonora Giorgi"

Salute

Enrica Bonaccorti: "Mi è successa la stessa cosa di Eleonora Giorgi"

L'attrice pubblica sui social una foto in sedia a rotelle

L'attrice pubblica sui social una foto in sedia a rotelle

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

Recap

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

Lewis Hamilton, l'addio all'amato cagnolino Roscoe

L'addio

Lewis Hamilton, l'addio all'amato cagnolino Roscoe

Il pilota ha annunciato sui social la scomparsa dell'amato cagnolino

Il pilota ha annunciato sui social la scomparsa dell'amato cagnolino

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il battesimo della figlia

Famiglia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il battesimo della figlia

La coppia ha celebrato il battesimo di Allegra

La coppia ha celebrato il battesimo di Allegra

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity