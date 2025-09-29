Veronica Peparini e Andreas Muller si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. La coppia si è giurata amore eterno dando inizio a un nuovo, splendido capitolo della loro vita insieme.

La coreografa e insegnante di danza, 54 anni, e il ballerino, 29 anni, si sono conosciuti ad Amici nel 2017. La scintilla è scattata qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella scuola nei panni di ballerino professionista, da allora non si sono più separati.

Nel 2023, Veronica Peparini ha rivelato a Verissimo di aspettare due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024. La proposta di matrimonio era arrivata a La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. Si sono sposati con rito civile a luglio del 2025 e il 29 settembre dello stesso anno hanno celebrato il matrimonio insieme ad amici e parenti.