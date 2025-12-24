Sonia Bruganelli, la dedica alla figlia Silvia: “Sono stata molto meno di ciò che meritavi”

"Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita. Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi": inizia così la toccante dedica di Sonia Bruganelli alla primogenita Silvia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis, terminato nel 2023.



"Ho avuto paura di perderti. Mi hai persa più volte. Sei molto, ma molto, di più di ciò che avrei mai immaginato", aggiunge la produttrice tv, 51 anni, riferendosi ai problemi di salute della figlia. Sempre molto sincera sulle difficoltà che ha vissuto con la prima maternità, Sonia Bruganelli ammette: "Sono stata molto, ma molto, meno di ciò che avresti meritato da subito".



"Sono anni ormai che siamo finalmente noi e oggi per me il 23 dicembre è il giorno in cui la vita ha voluto regalarmi me stessa", conclude la produttrice tv, che con Paolo Bonolis ha avuto anche i figli Davide (2004) e Adele (2007).