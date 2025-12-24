Sonia Bruganelli, la dedica alla figlia Silvia: “Sono stata molto meno di ciò che meritavi”

"Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita. Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi": inizia così la toccante dedica di Sonia Bruganelli alla primogenita Silvia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis, terminato nel 2023.
"Ho avuto paura di perderti. Mi hai persa più volte. Sei molto, ma molto, di più di ciò che avrei mai immaginato", aggiunge la produttrice tv, 51 anni, riferendosi ai problemi di salute della figlia. Sempre molto sincera sulle difficoltà che ha vissuto con la prima maternità, Sonia Bruganelli ammette: "Sono stata molto, ma molto, meno di ciò che avresti meritato da subito".
"Sono anni ormai che siamo finalmente noi e oggi per me il 23 dicembre è il giorno in cui la vita ha voluto regalarmi me stessa", conclude la produttrice tv, che con Paolo Bonolis ha avuto anche i figli Davide (2004) e Adele (2007).
Sonia Bruganelli aveva parlato della malattia della figlia Silvia, ospite a Verissimo nel 2021. La produttrice tv aveva spiegato di aver scoperto già durante la gravidanza che Silvia soffriva di una cardiopatia grave e che sarebbe stata operata appena nata. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi perché avevo paura di perderla. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi", aveva raccontato Sonia Bruganelli.
Silvia è stata operata poco dopo la nascita, ma è sopraggiunta un’ipossia in seguito all'intervento che ha lasciato danni permanenti. La produttrice tv non aveva nascosto di aver vissuto in quel periodo un momento molto difficile: "Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo".