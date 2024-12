Veronica Peparini sposerà Andreas Muller: la proposta di matrimonio a La Talpa

Veronica Peparini sposerà Andreas Muller. La proposta di matrimonio è arrivata a La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia.

"Non me lo aspettavo proprio", afferma la coreografa, 53 anni. Il ballerino, 28 anni, spiega di non essere partito per La Talpa con l'intenzione di fare la proposta alla compagna, ma di averlo deciso durante il percorso: "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa. A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa".

Per quanto riguarda il matrimonio: "Non è mai stato per noi un traguardo. Il nostro sogno più grande era diventare genitori e l'abbiamo realizzato con l'arrivo di Penelope e Ginevra. Il matrimonio sarà un qualcosa in più, sarà come chiudere un cerchio anche per le bambine".

Andreas Muller ha preso la decisione di chiedere a Veronica Peparini di sposarlo proprio dopo la nascita delle loro gemelline: "Per tutto quello che Veronica ha fatto per me credevo che le facesse piacere diventare mia moglie".