Veronica Peparini ha partorito, Andreas Muller: "Senza parole"

Veronica Peparini ha partorito le due gemelle Penelope e Ginevra. Ad annunciarlo il compagno Andreas Muller, che pubblicando una foto in ospedale vicino alle due neonate scrive: "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Veronica Peparini, 53 anni, è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, avuti dall'ex marito Fabrizio Prolli.

Andreas Muller a Verissimo: "Non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà"

Ospiti il 17 febbraio a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano condiviso le emozioni di diventare genitori.

"Questo è il momento più bello della mia vita. Non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà e voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi: è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita ", aveva detto Andreas Muller.

"Oggi posso dire che sto bene, sono quasi alla 31esima settimana. Andiamo sempre con i piedi di piombo, ma ora dovremmo essere fuori pericolo", aveva aggiunto la coreografa, riferendosi al problema che le era stato riscontrato durante la gravidanza.

A Verissimo Veronica Peparini e Andreas Muller avevano svelato anche i nomi delle loro gemelline: "Le nostre figlie si chiameranno Penelope e Ginevra. Abbiamo scelto un nome ciascuno: Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra", ha raccontato Veronica Peparini, spiegando che le bimbe avranno il doppio cognome: "Muller Peparini".