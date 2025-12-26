Da Veronica Peparini e Andreas Muller a Paolo Crivellin e Angela Caloisi: sono tanti i Vip che si sono sposati nel 2025.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono convolati a nozze lo scorso maggio a Valle di Badia, in provincia di Pisa. A festeggiare con loro, parenti, amici e la figlia Allegra, nata a febbraio dello scorso anno.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno celebrato un matrimonio religioso il 7 giugno, coronando un sogno d’amore iniziato nel 2021 dentro la Casa del Grande Fratello Vip, mentre il 21 giugno Matteo Politano ha sposato Alessandra Esposito nella Costiera Sorrentina dopo due anni insieme.

Anche Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno coronato il loro sogno d'amore, sposandosi il 31 luglio a Mezzomonte, in provincia di Firenze.

Infine, il 29 settembre Veronica Peparini e Andreas Muller si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti, dando inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Nel video sopra, i Vip che si sono sposati nel 2025.