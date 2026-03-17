Lorenzo Riccardi con la figlia Maria Vittoria | Instagram: @lorenzo.riccardi17

Lorenzo Riccardi, 29 anni, condivide su Instagram una serie di teneri scatti al centro commerciale insieme alla figlia Maria Vittoria, nata il 21 dicembre 2022 dalla relazione con Claudia Dionigi.

Nel carosello pubblicato sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne mostra attimi di quotidianità: la piccola nel carrello a forma di macchinina mentre guarda il papà, una passeggiata tra i negozi e una pausa gelato. "Noi siamo speciali insieme", scrive Lorenzo a corredo delle immagini.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la storia d'amore

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una coppia dal 2019. La loro storia è iniziata a Uomini e Donne, dove Lorenzo era tronista e Claudia una delle sue corteggiatrici. Nel 2022 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 si sono sposati.

Ospiti a Verissimo a settembre del 2024, Lorenzo e Claudia avevano condiviso tutte le emozioni del loro matrimonio e avevano rivelato il desiderio di allargare la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".