Sonia Bruganelli, la dedica al figlio Davide Bonolis: "22 anni fa ho messo al mondo l’uomo della mia vita"

Sonia Bruganelli, 52 anni, condivide su Instagram una tenera dedica piena di amore materno per il figlio Davide Bonolis, che compie 22 anni. "Sei nato ora... 22 anni fa - scrive la produttrice tv nel pubblicare tra le sue storie social uno scatto del suo secondogenito - Eri piccolino, lunghissimo e pelatino. Ed io non sapevo ancora che avevo appena messo al mondo l'uomo della mia vita. Auguri amore mio".

Pochi giorni prima del 22esimo compleanno del figlio Davide, Sonia Bruganelli aveva parlato per la prima volta sui social dopo le dimissioni dall'ospedale della prima figlia Silvia Bonolis, di 23 anni. "Silvia non ha subito un trapianto di cuore. Ha avuto un intervento importante, ma non un trapianto di cuore", aveva specificato Sonia Bruganelli nel lanciare un messaggio a chi la segue su Instagram: "Donate gli organi. Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, in attesa di un polmone. Ci sono dei bambini che sono in ospedale da 10 o 11 mesi".

Anche Davide Bonolis aveva dedicato parole d'amore alla sorella Silvia dopo le dimissioni dall'ospedale: "Tu per me non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo".

Silvia e Davide Bonolis sono nati dalla relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, relazione conclusasi nel 2023 dopo 26 anni d'amore. Dal matrimonio tra il conduttore e la produttrice tv è nata anche Adele, venuta al mondo nel 2007.

