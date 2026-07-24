Un viale erboso costeggiato da siepi e alberi, a percorrerlo il principe Harry con i figli, tenendo dei fiori in mano. È lo scatto pubblicato sui social da Meghan Markle, che mostrerebbe la visita di Harry - insieme ad Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5 anni - alla casa in cui è cresciuta, ed è sepolta, sua mamma Lady Diana. Secondo i media britannici e agenzie italiane come AdnKronos , infatti, la foto è stata scattata ad Althorp House di proprietà della famiglia Spencer, dove si trova - su un'isola, in mezzo a un laghetto - la tomba di Lady D.

Nel 2022, Harry aveva accompagnato per la prima volta Meghan sulla tomba di Lady Diana, come raccontato nell'autobiografia Spare, in cui il duca di Sussex ha scritto: "Finalmente stavo portando a casa la ragazza dei miei sogni per farle conoscere mia madre".

"Vacanze estive", è la didascalia del post, pubblicato da Meghan Markle, che raccoglie una serie di foto scattate durante il recente viaggio dei duchi di Sussex in Europa. Nella stessa occasione, Archie e Lilibet hanno incontrato ad Highgrove nonno Carlo, che non vedevano da quattro anni. Non sono state diffuse immagini ufficiali dell'incontro, ma Buckingham Palace ha confermato la visita al Re dei duchi di Sussex, che hanno lasciato il Regno Unito nel 2020 dopo la decisione di fare un passo indietro come membri "senior" della famiglia reale.

