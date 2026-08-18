Elisabetta Gregoraci condivide su Instagram una carrellata di foto scattate durante le vacanze estive in Sardegna. Tra mare, piscina e relax, la showgirl quarantaseienne ha pubblicato anche un'immagine insieme all'ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco, nato nel 2010 dalla loro relazione.

"Fine di giorni bellissimi", scrive Elisabetta Gregoraci a corredo delle immagini.



L'estate di Elisabetta Gregoraci era già stata immortalata da altri scatti sui social. "Tra l’azzurro della Sardegna e il calore di casa. Noi", aveva scritto in precedenza la showgirl, condividendo altre foto delle vacanze. Anche in questo caso, Elisabetta Gregoraci si era mostrata insieme al figlio Nathan Falco, al quale è particolarmente legata.



Ad aprile, madre e figlio avevano trascorso alcuni giorni insieme a Miami.



"Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto", aveva invece scritto Elisabetta Gregoraci a marzo, in occasione del sedicesimo compleanno del figlio. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell'anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita".