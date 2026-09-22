Rosalinda Cannavò sull'essere genitori insieme ad Andrea Zenga: "Ci siamo per lei e ci siamo l'uno per l'altra"

Rosalinda Cannavò condivide sui social una riflessione sul ruolo dei genitori, accanto ad Andrea Zenga, dopo il primo giorno di inserimento all'asilo della figlia Camilla. Nelle Instagram Stories, l'attrice pubblica uno scatto in cui appare con gli occhi chiusi accanto alla piccola, addormentata al suo fianco.
Cannavò racconta: "Oggi il papà ha fatto l'inserimento. Ovviamente Camilla non ne ha voluto sapere di dormire lì: ci sta, deve ambientarsi", scrive.
L'attrice continua: "Mi sono sentita in colpa per non essere lì con lei? Sì, non lo nego", ammette. Aggiunge però di sapere "da dove arriva questo peso: da una società che giudica ancora con due pesi e due misure. Se un papà fa l'inserimento è subito un gesto straordinario, mentre se lo fa una mamma è solo il minimo che ci si aspetti. Io, in fondo, so bene che madre sono per mia figlia".
Cannavò prosegue riflettendo sul ruolo di Zenga come padre: "Quando mi dicono che bravo papà, rispondo che lo so: l'ho scelto volutamente come padre di mia figlia. Ma sarebbe molto più bello sentirsi dire che siamo dei bravi genitori", scrive, per poi concludere: "Perché ci siamo per lei, e ci siamo l'uno per l'altra".
Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si conoscono nel 2021 all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove nasce la loro storia d'amore. Diventano genitori di Camilla a settembre del 2024 e aveva presentato la bambina, che oggi ha da poco compiuto due anni, a Verissimo. In quell'occasione, l'attrice aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla", aveva dichiarato.