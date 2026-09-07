Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la figlia Camilla compie due anni: "Viviamo letteralmente del tuo sole"

"Due anni fa sei arrivata tu, Camilla, e ci hai letteralmente regalato una nuova vita": inizia così la lunga dedica di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga alla figlia Camilla che compie due anni. "Da quel giorno hai trasformato il nostro mondo nel posto più bello, caotico e meraviglioso in cui potessimo desiderare di vivere. Sei un’esplosione di luce pura, una gioia travolgente che illumina ogni cosa. Con il tuo carattere solare (ancora mi domando da chi tu abbia preso) riesci a illuminare ogni singola giornata. Io e il tuo papà viviamo letteralmente del tuo sole", aggiunge la coppia nel post, condividendo alcuni scatti di famiglia.



"Vederti crescere è lo spettacolo più bello della nostra vita, anche quando ci fai correre senza sosta e imponi il tuo bel caratterino tosto (e qui, beh, il test del DNA non serve neanche). La verità è che prima di te pensavamo di avere già tutto, invece stavamo solo aspettando che arrivassi tu a farci capire da dove parte davvero la vita. Grazie per averci mostrato la bellezza nelle piccole cose, per averci insegnato a guardare il mondo con meraviglia e per averci fatto scoprire un amore che non sapevamo nemmeno potesse esistere. Saremo sempre la tua fortezza", concludono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, legati dal 2021 dopo l'incontro all'interno della casa del Grande Fratello Vip.



Diventati genitori a settembre del 2024, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano presentato Camilla a Verissimo. In quell'occasione, l'attrice e influencer aveva parlato della maternità, rivelando il desiderio di allargare la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".