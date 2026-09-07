Alex Belli e Delia Duran, il Santo Battesimo del figlio Gabriel

Alex Belli e Delia Duran hanno celebrato il Santo Battesimo del figlio Gabriel, di quasi sei mesi. Un momento unico e indimenticabile per il loro bambino, celebrato con il cuore colmo di gioia, circondati dall’affetto delle persone più care.

Legati da sette anni, Alex Belli, 43 anni, e Delia Duran, 38 anni, avevano annunciato a Verissimo che sarebbero diventati genitori: "Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze".

Il piccolo Gabriel è nato a marzo del 2026. Tornati a Verissimo, Alex Belli e Delia Duran avevano condiviso le emozioni dopo essere diventati genitori. "Abbiamo optato per il cesareo su consiglio del ginecologo perché il bambino era grande. Con il senno del poi abbiamo fatto bene perché Gabriel aveva il cordone attorno al collo", aveva raccontato la neomamma. Il neopapà aveva aggiunto: "Ho seguito tutto il parto, è stata un'emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo".



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Delia Duran e Alex Belli.