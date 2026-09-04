Prosegue a gonfie vele la storia d'amore di Elodie e Franceska Nuredini . La cantante, 36 anni, ha pubblicato sui social alcuni momenti di una fuga romantica con la ballerina, 24 anni. Tra scatti e video insieme al mare, anche un romantico bacio su uno scoglio. "Fine della fuga" e un cuoricino bianco, è la didascalia del post di Elodie, che Franceska Nuredini ha commentato con l'emoji di una sirena e un altro cuoricino bianco.

Franceska Nuredini è una ballerina italo-albanese ed è parte del corpo di ballo di Elodie. Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone nel 2025, hanno iniziato a circolare voci di una storia tra la cantante e la ballerina, che sui social si sono mostrate in diversi scatti insieme. La conferma ufficiale della relazione è arrivata con un bacio pubblico scambiato al Pride di Milano. Durante l'estate Elodie e Franceska Nuredini si sono mostrate spesso sui social insieme. "La mia fidanzata stupenda", aveva scritto la ballerina, commentando un post di Elodie.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Elodie a Verissimo.