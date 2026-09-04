Matteo Maffucci è diventato papà. Ad annunciarlo è lo stesso cantante degli Zero Assoluto , pubblicando sui social due scatti insieme al figlio Andrea Maria , nato lo scorso 30 agosto. Ad accompagnare il post un verso del brano Golden Slumbers dei Beatles : "And I will sing a lullaby (tradotto in italiano: E canterò una ninna nanna, ndr)". Anche la moglie Benedetta Balestri ha pubblicato sui social una foto con il figlio e il cane di famiglia, scrivendo: "Benvenuto in tutto quello che eravamo già".

Matteo Maffucci, 48 anni, e Benedetta Balestri, 32 anni, si sono sposati nel 2024. Durante la festa di matrimonio non è mancata un'esibizione degli Zero Assoluto: lo sposo ha cantato insieme all'amico e collega Thomas De Gasperi. Il brano scelto non poteva che essere Per dimenticare. Era il 2009 quando gli Zero Assoluto cantavano infatti: "Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai...". È stata Benedetta Balestri - figlia di Marco Balestri - la donna per cui Matteo è stato pronto "a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, alla casa al mare, ad avere un figlio e un cane".