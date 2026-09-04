Matteo Maffucci è diventato papà. Ad annunciarlo è lo stesso cantante degli Zero Assoluto, pubblicando sui social due scatti insieme al figlio Andrea Maria, nato lo scorso 30 agosto. Ad accompagnare il post un verso del brano Golden Slumbers dei Beatles: "And I will sing a lullaby (tradotto in italiano: E canterò una ninna nanna, ndr)". Anche la moglie Benedetta Balestri ha pubblicato sui social una foto con il figlio e il cane di famiglia, scrivendo: "Benvenuto in tutto quello che eravamo già".
Matteo Maffucci, 48 anni, e Benedetta Balestri, 32 anni, si sono sposati nel 2024. Durante la festa di matrimonio non è mancata un'esibizione degli Zero Assoluto: lo sposo ha cantato insieme all'amico e collega Thomas De Gasperi. Il brano scelto non poteva che essere Per dimenticare. Era il 2009 quando gli Zero Assoluto cantavano infatti: "Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai...". È stata Benedetta Balestri - figlia di Marco Balestri - la donna per cui Matteo è stato pronto "a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, alla casa al mare, ad avere un figlio e un cane".