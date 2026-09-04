Dopo essere arrivata all'83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, Beatrice Valli ha scelto di non sfilare sul red carpet. L'influencer, 31 anni, ha spiegato sui social che è la salute la ragione per cui ha preso la decisione di rinunciare all'impegno. "Ho scelto di non fare il red carpet o, forse, non sono stata io a scegliere. Pochi minuti prima che iniziasse, il mio corpo mi ha richiamata. Ha voluto prendersi il suo tempo e fermare tutto: le gambe che non reggevano, gli occhi pesanti, la sensazione che il mio corpo avesse semplicemente smesso di assecondarmi", spiega Beatrice Valli nelle storie su Instagram.



L'influencer ha ascoltato il suo corpo: "Strafare non ci fa bene e non ci rende più forti, anzi. Dimostrare qualcosa agli altri - quando poi ci chiediamo rispetto a che cosa - non ci fa vivere con più anima né con più serenità. E proprio questo è successo a me. Sono anni che cerco di lavorare sul mio corpo: terapia, respiro, allenamento, ascolto. Ma la parte più difficile è imparare ad amarlo davvero e ad apprezzare davvero il tempo che ho per me. Se non ti viene insegnato, è difficile farlo".

Beatrice Valli spiega che il lavoro su se stessa le sta insegnando, passo dopo passo, che "imparare ad amare il proprio corpo, anche quando manda segnali, aiuta a capire che ognuno di noi ha un limite diverso". "Rispettare il proprio corpo non significa essere deboli, significa imparare ad amarci di più e, forse, a stare meglio. Ci vuole tempo. Io, spesso, di tempo ne ho poco, ma sto cercando di dimostrare soprattutto a me stessa quanto, invece, sia importante", dice l'influencer. E ammette di non aver preso a cuor leggero la decisione di fermarsi, nonostante dietro la sua presenza a Venezia, ci fossero "lavoro, responsabilità, fatica e impegni": "Ho lasciato che fosse il mio corpo a scegliere: riposare, sentire, fermarsi. Ho avuto accanto persone - il mio team e mio marito - che sono stati davvero un dono. Hanno saputo accettare, senza forzare, che in quel momento avevo semplicemente bisogno di riposo e di accogliere, ancora una volta, una parte di me di cui ancora oggi faccio fatica a prendermi cura da sola: l'amore per me stessa".



Beatrice Valli conclude il messaggio con dei ringraziamenti e una riflessione sul tempo: "Quel tempo che non si brucia, non si rincorre, non si deve sempre riempire. Quel tempo che, quando impariamo a rispettarlo, ci aiuta a prendere più spazio dentro di noi per stare semplicemente bene".