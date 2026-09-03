Nessuna parrucca, nessun foulard, nessun copricapo. Natalia Paragoni ha scelto di mostrarsi senza capelli al Festival di Venezia 2026, senza nascondere gli effetti delle cure per il cancro. L'influencer, 28 anni, è sbarcata infatti al Lido, posando davanti ai fotografi con la testa rasata. "Sono emozionata", ha detto, mentre sui social ha scritto: "Felice di essere di nuovo qui per la Mostra del Cinema di Venezia".



Lo scorso giugno, Natalia Paragoni aveva annunciato sui social la diagnosi di linfoma di Hodgkin: "Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia".