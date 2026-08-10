Natalia Paragoni: "L’ultima chemio ce l’ho a settembre"

"Tutto procede bene, non vi preoccupate". Dopo qualche giorno di pausa dai social, Natalia Paragoni torna a parlare delle cure che sta affrontando a seguito della diagnosi di linfoma di Hodgkin . "Questi 10 giorni di blackout personale ci sono stati perché il mio cosmo, il mio mondo, ha dovuto un attimo assestarsi. Forse era la metà di questo percorso e quindi ho dovuto sistemare un attimo la mente", ha spiegato su Instagram l'influencer, 28 anni. Il percorso di cure di Natalia Paragoni sembra essere a buon punto: " L'ultima chemio ce l'ho il 7 settembre e poi me ne vado un attimo al mare, che non mi sono ancora fatta un bagno quest'estate".

A giugno 2026, Natalia Paragoni aveva annunciato di essere in cura per un tumore: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me".

In questo percorso, sempre al fianco di Natalia Paragoni c'è Andrea Zelletta, suo compagno dal 2019 e papà delle sue due figlie, Ginevra (2023) e Beatrice (2026). "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme - aveva scritto Andrea Zelletta sui social, dedicando alla compagna un messaggio carico d'amore - L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi". Successivamente, la coppia aveva pubblicato su Instagram una foto insieme in ospedale durante la chemioterapia.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.