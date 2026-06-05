Natalia Paragoni: “Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, dopo il parto ho iniziato la chemioterapia”

"Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita": inizia così il lungo post con cui Natalia Paragoni, 28 anni, annuncia di avere un tumore. "Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza", aggiunge l'influencer, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 5 maggio.



Natalia Paragoni spiega: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili".



Sempre accanto a lei il compagno Andrea Zelletta, 32 anni: "Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa".



"Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me. Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità. Un passo alla volta", conclude l'influencer, mamma anche di Ginevra, venuta al mondo a luglio del 2023.

Lo scorso aprile, Natalia Paragoni aveva parlato sui social di un problema di salute riscontrato in gravidanza: "Da circa un mesetto, è uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso. Mi sono preoccupata, mi hanno detto di fare la biopsia. Mi hanno prelevato il tessuto dal linfonodo ingrossato di quattro centimetri. Tra dieci giorni capiamo cos'è". Dopo la nascita della seconda figlia, l'influencer, parlando del parto, aveva detto: "Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.