“Non vi ho mai parlato di questa cosa che dovevo fare oggi”. Così inizia un video pubblicato da Natalia Paragoni sul suo profilo Instagram mentre si trova in ospedale.

L'influencer ha spiegato ai suoi follower di essere in ospedale per una biopsia dopo aver scoperto di avere un linfonodo sospetto all'altezza del collo: “Da circa un mesetto, è uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso. Mi sono preoccupata, mi hanno detto di fare la biopsia. Stanotte non ho dormito nulla perché io ho paura degli aghi e poi ero agitata per la bimba".

Paragoni, in dolce attesa della seconda figlia, ha raccontato tutti i timori legati all'intervento: “Mi hanno prelevato il tessuto dal linfonodo ingrossato di quattro centimetri tra dieci giorni capiamo cos'è. Ringrazio dottore e infermieri, tutti bravissimi. Eravamo in sala operatoria, sono andata anche lì in panico”.

Natalia Paragoni, l'annuncio della seconda gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano un'altra femminuccia. A svelarlo era stata la coppia con un divertente video sui social. "Andrea beato fra le donne. Non vediamo l’ora", era la didascalia del filmato in cui appare anche Ginevra, la loro prima figlia.