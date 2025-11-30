Cecilia Rodriguez in lacrime dopo la nascita della figlia: "Ho temuto tante volte che non arrivasse questo momento"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono a Verissimo le emozioni della nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre . "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", afferma la modella e influencer, 35 anni, ripensando ai primi istanti dopo la nascita della figlia. Cecilia Rodriguez racconta anche il parto: "Clara Isabel è nata dopo 15 ore di induzione. Temevo di dover fare il cesareo. Ho fatto di tutto per farla nascere in modo naturale, ho anche ballato. Però rivivrei tante volte il parto perché è stato incredibile".

Ignazio Moser, 33 anni, che ha assistito al parto, di quel momento ricorda: "Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo". Delle emozioni dopo essere diventato papà afferma: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel. Quando è arrivata, ha spazzato via tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderata e tutte le difficoltà che abbiamo vissuto per averla".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non escludono di allargare presto la famiglia. "Mi piacerebbe avere un altro figlio in tempi rapidi, vorrei che tra i fratelli non ci fosse troppa differenza d'età", dice Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez aggiunge: "Non vogliamo lasciare Clara Isabel figlia unica. Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".