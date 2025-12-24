Le Vip diventate mamme nel 2025

Da Giulia De Lellis ad Alessandra Amoroso, nel 2025 molte celebrità italiane sono diventate mamme.

Giulia De Lellis è diventata mamma della piccola Priscilla, nata lo scorso ottobre. Per l’influencer e il compagno Tony Effe si tratta della loro prima esperienza come genitori.

Nello stesso mese hanno coronato il loro desiderio di diventare genitori anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha dato il benvenuto a Clara Isabel.

Famiglia che cresce anche per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, diventati genitori per la seconda volta. I due, insieme dal 2019 e sposati dal 2024, avevano accolto nel 2022 la primogenita Maria Vittoria e a Verissimo avevano manifestato il desiderio di ampliare ulteriormente la famiglia.

Un altro annuncio è arrivato da Andrea Damante ed Elisa Visari, che hanno accolto a settembre il loro primo figlio, Liam. La coppia è legata ufficialmente dal 2021. A settembre è diventata madre anche Alessandra Amoroso. La cantante ha dato alla luce Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore.

Tra le neo mamme figura inoltre Emma Muscat. La cantante ha dato alla luce Mila Rae, nata a luglio dal rapporto con il compagno Kurt Galea. Caterina Murino ha vissuto la gioia della maternità per la prima volta a 47 anni, dando alla luce Demetrio Tancredi, figlio dell’attrice e dell’avvocato francese Edouard Rigaud.