Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. L'attrice, di 47 anni, annuncia sui social la nascita del figlio Demetrio Tancredi Rigaud Murino, avuto con l'avvocato francese Edouard Rigaud.

"Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino", ha scritto Caterina Murino sui social, riferendosi agli amati quattro gatti di famiglia. L'attrice ha anche reso noto che il figlio è venuto alla luce lo scorso 21 agosto alle 18:17. E ha concluso: "La mamma e il papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni".

Caterina Murino e Edouard Rigaud sono legati dal 2016. L'attrice aveva annunciato la gravidanza al magazine francese Gala. "Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non si decide sempre quando è il momento giusto per diventare madre", aveva rivelato Caterina Murino, senza nascondere le difficoltà vissute durante il suo percorso verso la maternità: "Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui. Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili. Questa gravidanza è soprattutto un piccolo miracolo".

Nata a Cagliari nel 1977, Caterina Murino ha preso parte a Miss Italia e ha esordito in tv come "letterina" nella prima edizione di Passaparola. Ha poi intrapreso la carriera di attrice che l'ha portata a recitare in film dal successo internazionale: ha vestito i panni della Bond girl Solange nel film Casino Royale ed è la protagonista del film Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Nel 2023 è stata la madrina dell'80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

