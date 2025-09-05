Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
05 settembre 2025

Caterina Murino è diventata mamma: è nato Demetrio Tancredi

L'attrice, di 47 anni, ha annunciato sui social la nascita del primo figlio Demetrio Tancredi Rigaud Murino

Condividi:
caterina murino

Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. L'attrice, di 47 anni, annuncia sui social la nascita del figlio Demetrio Tancredi Rigaud Murino, avuto con l'avvocato francese Edouard Rigaud.

"Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino", ha scritto Caterina Murino sui social, riferendosi agli amati quattro gatti di famiglia. L'attrice ha anche reso noto che il figlio è venuto alla luce lo scorso 21 agosto alle 18:17. E ha concluso: "La mamma e il papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni".

Caterina Murino e Edouard Rigaud sono legati dal 2016. L'attrice aveva annunciato la gravidanza al magazine francese Gala. "Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non si decide sempre quando è il momento giusto per diventare madre", aveva rivelato Caterina Murino, senza nascondere le difficoltà vissute durante il suo percorso verso la maternità: "Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui. Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili. Questa gravidanza è soprattutto un piccolo miracolo".

Nata a Cagliari nel 1977, Caterina Murino ha preso parte a Miss Italia e ha esordito in tv come "letterina" nella prima edizione di Passaparola. Ha poi intrapreso la carriera di attrice che l'ha portata a recitare in film dal successo internazionale: ha vestito i panni della Bond girl Solange nel film Casino Royale ed è la protagonista del film Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Nel 2023 è stata la madrina dell'80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Nel video sotto, le Vip diventate mamme dopo i 40 anni.

Leggi anche

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

Coppie

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

Michelle Dockery diventerà mamma

Maternità

Michelle Dockery diventerà mamma

L'attrice sfoggia il pancione alla premiere londinese di "Downton Abbey: The Grand Finale"

L'attrice sfoggia il pancione alla premiere londinese di "Downton Abbey: The Grand Finale"

Le star ricordano Giorgio Armani

I ricordi

Le star ricordano Giorgio Armani

Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin

Da Julia Roberts a Leonardo DiCaprio fino a Sophia Loren e al ricordo di Silvia Toffanin

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Il ricordo

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity