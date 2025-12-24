Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati (in tuta)

Dopo la proposta di matrimonio in un campetto da basket, il sì non poteva che essere in tuta. Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati. La cerimonia civile è stata celebrata al Palazzo Gradari di Pesaro. "Ufficialmente marito e moglie": è la didascalia degli scatti pubblicati sui social dai due cestisti. La sposa ha indossato una tuta bianca con il velo, lo sposo una tuta nera, scarpe da ginnastica coordinate per entrambi.



Valentina Vignali, 34 anni, e Fabio Stefanini, 32 anni, si sono conosciuti nel 2011, quando erano poco più che adolescenti. Ma dopo un paio di anni avevano deciso di separarsi. Si sono rincontrati nell'estate del 2024 e da allora non si sono più lasciati.

La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso luglio. "Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie: 'Sì, lo voglio. Per sempre'", aveva scritto Valentina Vignali, pubblicando il video della proposta.