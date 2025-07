Valentina Vignali sposerà Fabio Stefanini: il video della proposta di matrimonio

Instagram: @valentinavignali

Valentina Vignali ha detto sì. La cestista e influencer, 34 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Fabio Stefanini, 32 anni, in un luogo speciale: il campetto da basket.

Nel video pubblicato su Instagram, si vede Fabio inginocchiarsi ai piedi di Valentina, circondati dagli amici più cari. L’influencer è visibilmente emozionata mentre il compagno le porge l’anello, nascosto in una palla da basket modificata appositamente per l’occasione. Di sottofondo, la canzone “I Believe I Can Fly” di R.Kelly.

"Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore", scrive Valentina Vignali. "Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie: 'Sì, lo voglio. Per sempre'".

Fabio Stefanini, sul suo profilo, ha mostrato il dietro le quinte e la preparazione, spiegando di aver invitato alcuni amici in un campetto di Roma. Valentina credeva che avrebbero giocato a una partita di basket: "Con te ho capito che l’amore vero non si misura nel tempo passato insieme, ma nella forza con cui si fa sentire anche senza parole ogni singolo giorno. Solo noi e il tempo che verrà… HA DETTO SÌ", scrive il futuro sposo su Instagram.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini: la storia d'amore

Valentina e Fabio si sono conosciuti nel 2011, quando erano poco più che adolescenti. Il loro primo incontro avvenne su un treno, un vero colpo di fulmine, anche se Valentina racconta di non aver avuto subito il coraggio di presentarsi. Fu grazie a Facebook che riuscì a contattarlo, dando inizio a una relazione intensa durata due anni, fatta di piccoli sacrifici, viaggi in treno per vedersi e la prima vacanza all’estero insieme.

Poi le loro strade si separarono per oltre un decennio. Ciascuno ha seguito il proprio percorso personale e professionale, ma nell’estate del 2024 il destino li ha fatti rincontrare. Tra loro è scattata di nuovo la scintilla, questa volta con la consapevolezza di un amore maturo.