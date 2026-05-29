"Questa mattina ho accompagnato mia figlia alla materna per l’ultima volta": Giulia Belmonte condivide sui social la sua emozione per l'ultimo giorno di scuola dell'infanzia della prima figlia Grace, nata a dicembre del 2020 dalla relazione con Stash dei The Kolors.



"Sembrava una mattina come tutte le altre: lo zainetto sulle spalle, la sua manina nella mia, le solite cose fatte di corsa. Ma io, stamattina, sentivo che stavo chiudendo un piccolo capitolo della nostra vita. Perché non stavo solo salutando una scuola, ma stavo salutando una versione minuscola della mia bimba - continua Giulia Belmonte, che con il cantante ha avuto nel 2022 anche la figlia Imagine -. Lei che ogni mattina davanti scuola non voleva staccarsi da me, lei con disegni storti nello zaino, con scarpe messe al contrario, lei che aveva bisogno di me per sentirsi al sicuro".



"Ed è questo che fa male e riempie il cuore allo stesso tempo: vedere crescere qualcuno che vorresti tenere piccolo ancora un po’. E oggi, mentre la guardavo entrare, avrei voluto solo rallentare il tempo per qualche minuto in più", conclude Giulia Belmonte, che aveva parlato a Verissimo dell'amore per le due figlie: "Io sono felicissima. Guardo Stash, Grace, Imagine e capisco che non mi manca nulla".