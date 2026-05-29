Alice Campello ha festeggiato in anticipo il compleanno dei gemelli Leonardo e Alessandro, nati il 29 luglio 2018. "Abbiamo fatto il compleanno anticipato di Ale e Leo (che compiono gli anni a luglio) in modo che potessero festeggiare anche con i compagni di scuola ed è stato bellissimo", ha scritto l'influencer, 31 anni, sui social, condividendo alcuni momenti della festa a tema Holly e Benji - Due fuoriclasse . Il post è stato pubblicato, nelle storie su Instagram, anche da papà Alvaro Morata.





Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati nel 2017 dopo un anno di relazione. Nel 2018 sono diventati genitori di Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato Edoardo e nel 2023 è arrivata Bella. Ad agosto del 2024, hanno annunciato la separazione. Per poi dare una seconda possibilità al loro amore. A proposito della prima rottura, l'influencer aveva spiegato a Verissimo: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. C'è stato un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla separazione. Eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".