Arianna Rapaccioni, la dedica alla figlia Virginia per il compleanno

Arianna Rapaccioni pubblica su Instagram una tenera foto insieme alla figlia Virginia - nata dall'amore con il marito Siniša Mihajlović, stroncato nel 2022 dalla leucemia - per celebrare il suo 28esimo compleanno. "Auguri alla mia piccola grande donna", scrive a corredo dello scatto mamma Arianna per la sua secondogenita.

Dal legame tra Arianna Rapaccioni e Siniša Mihajlović sono nati 5 figli: Viktorija, nata a Roma il 19 febbraio del 1997, Virginia il 29 maggio 1998, Miroslav classe 2000, Dusan venuto al mondo nel 2002 e infine Nicholas, nato nel 2004.

Ospite a Verissimo, Arianna Rapaccioni aveva raccontato che la famiglia si era riunita durante gli ultimi istanti Siniša Mihajlović: "Eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: 'Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai', perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto".