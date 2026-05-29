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COMPLEANNI29 maggio 2026

Arianna Rapaccioni, la dedica alla figlia Virginia per il compleanno

"Auguri alla mia piccola grande donna", scrive sui social la moglie di Siniša Mihajlović nel condividere una tenera foto con la figlia
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Arianna Rapaccioni con la figlia Virginia
Arianna Rapaccioni con la figlia Virginia

Arianna Rapaccioni pubblica su Instagram una tenera foto insieme alla figlia Virginia - nata dall'amore con il marito Siniša Mihajlović, stroncato nel 2022 dalla leucemia - per celebrare il suo 28esimo compleanno. "Auguri alla mia piccola grande donna", scrive a corredo dello scatto mamma Arianna per la sua secondogenita.

Dal legame tra Arianna Rapaccioni e Siniša Mihajlović sono nati 5 figli: Viktorija, nata a Roma il 19 febbraio del 1997, Virginia il 29 maggio 1998, Miroslav classe 2000, Dusan venuto al mondo nel 2002 e infine Nicholas, nato nel 2004.

Ospite a Verissimo, Arianna Rapaccioni aveva raccontato che la famiglia si era riunita durante gli ultimi istanti Siniša Mihajlović: "Eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: 'Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai', perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto".

Sempre a Verissimo, Virginia Mihajlovic aveva presentato i figli Violante (2021) e Leone Siniša (2024), nati dal matrimonio con Alessandro Vogliacco, suo marito dal 2023. Nel corso dell'intervista, Virginia Mihajlovic aveva ricordato anche il padre, scomparso nel 2022: "Papà mi ha insegnato a non mollare, a continuare sempre a lottare. È grazie a lui se oggi mi sento una donna sicura e forte. Mamma e papà mi hanno trasmesso il valore della famiglia, che non è scontato, ma è essenziale e importantissimo".

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