Arianna Rapaccioni, la dedica alla figlia Virginia per il compleanno

Arianna Rapaccioni pubblica su Instagram una tenera foto insieme alla figlia Virginia - nata dall'amore con il marito Siniša Mihajlović, stroncato nel 2022 dalla leucemia - per celebrare il suo 28esimo compleanno. "Auguri alla mia piccola grande donna", scrive a corredo dello scatto mamma Arianna per la sua secondogenita.
Dal legame tra Arianna Rapaccioni e Siniša Mihajlović sono nati 5 figli: Viktorija, nata a Roma il 19 febbraio del 1997, Virginia il 29 maggio 1998, Miroslav classe 2000, Dusan venuto al mondo nel 2002 e infine Nicholas, nato nel 2004.
Ospite a Verissimo, Arianna Rapaccioni aveva raccontato che la famiglia si era riunita durante gli ultimi istanti Siniša Mihajlović: "Eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: 'Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai', perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto".
Sempre a Verissimo, Virginia Mihajlovic aveva presentato i figli Violante (2021) e Leone Siniša (2024), nati dal matrimonio con Alessandro Vogliacco, suo marito dal 2023. Nel corso dell'intervista, Virginia Mihajlovic aveva ricordato anche il padre, scomparso nel 2022: "Papà mi ha insegnato a non mollare, a continuare sempre a lottare. È grazie a lui se oggi mi sento una donna sicura e forte. Mamma e papà mi hanno trasmesso il valore della famiglia, che non è scontato, ma è essenziale e importantissimo".