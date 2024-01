Arianna Mihajlović, il racconto della malattia e della scomparsa del marito Siniša

Dalla prima diagnosi di leucemia alla ricaduta fino alla scomparsa, avvenuta a dicembre del 2022: Arianna Mihajlović ha raccontato per la prima volta a Verissimo la malattia e gli ultimi giorni di vita del marito Siniša.

"La prima volta eravamo molto forti, eravamo convinti di vincere questa battaglia, poi quando è arrivata la seconda batosta ho avuto davvero paura di perderlo, perché avevo capito la gravità della situazione", ha affermato Arianna Mihajlović.

Mentre il primo trapianto di midollo osseo era andato bene, il secondo non aveva avuto gli esisti sperati: "I dottori ci avevano dato come ultima possibilità una cura sperimentale a Bergamo. Ci abbiamo provato. All'inizio sembrava stesse andando bene, poi però ha avuto un tracollo. I medici mi hanno chiamata per dirmi che oramai non c'era più niente da fare".

Siniša Mihajlović non ha mai saputo che stesse per morire. "Mi sono raccomandata di non dirgli nulla, volevo dargli una speranza. Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire", ha spiegato la moglie, che con l'allenatore ha avuto cinque figli.

Arianna Mihajlović ha ripercorso anche gli ultimi istanti di vita del marito: "Eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: 'Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai', perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Arianna Mihajlović.