Benjamin Mascolo, la lettera alla depressione: “Ci rivedremo sicuro, ma non oggi e nemmeno domani”

"Ti ho sentita sbattere la porta uscendo, hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi. Davvero, dopo tutti questi anni insieme?": inizia così la lettera condivisa sui social da Benjamin Mascolo. Il cantante è il mittente, la destinataria è la depressione.

"Per molti sei una roba vaga. Una nuvola nera, un concetto astratto, l’ossessione degli eterni insoddisfatti. Per me no. Tu esisti. Sei vera. Hai odore, peso, voce. A volte sei stata persino simpatica. Ma solo per mezz’ora, quando mi evitavi di andare a quelle feste noiose. Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra", aggiunge Benjamin Mascolo, che dopo anni difficili ha trovato la serenità grazie alla fede e anche grazie all'amore della moglie Greta Cuoghi, con cui è in attesa di un bambino.

"Ora però mi è tornata la voglia di combattere. Anche a costo di prendermi un’altra rotta di botte e spaccarmi i denti. Non ho sette vite come i gatti, ma un paio di p**le belle grosse, quelle sì. Quindi rilassati. Fatti un viaggetto, e vai dove non c’è nessuno. Fatti una bella nuotata tra gli iceberg, se ti serve. Ma lascia stare i pinguini. E non chiamarmi per un po’. Dai, è ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani", conclude il cantante del duo Benji & Fede.

Benjamin Mascolo e i problemi di salute mentale

Non è la prima volta che Benjamin Mascolo parla dei problemi di salute mentale. Nel 2023 aveva confessato sui social: "Dopo aver deluso me stesso e tante persone importanti che mi amavano, ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere". A dargli la forza in quel periodo difficile è stato l'affetto di chi gli vuole bene: "Non sarò mai abbastanza grato a chi mi ha teso una mano, a chi mi ha fatto capire che non c'è vergogna nell'ammettere di avere bisogno di aiuto".

Qualche mese dopo in un monologo a Le Iene, il cantante aveva detto: "L'1 giugno 2022, alle 4.30 di mattina, ero steso sul pavimento a fissare una parete. Quella notte è stata l'ultima in cui mi sono drogato, il giorno successivo ho scelto di diventare sobrio: ho messo al primo posto la salute mentale. Quello che ho capito è che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero. Devi chiedere aiuto, devi provare in tutti i modi a scrivere la tua prossima pagina, anche a costo di strapparla mille volte".

Nel 2025 Benjamin Mascolo aveva ammesso sui social di attraversare un momento difficile: "Sto passando un paio di giorni difficili, in cui faccio fatica a fare qualsiasi cosa. Questo periodo mi sta ricordando quanto la vita sia fatta di alti e bassi. Vi dico questo perché spesso ho fatto grandi danni - le cose di cui vado meno fiero - in giorni così, in cui mi sento a pezzi, in cui sento come se qualcosa dentro mi stesse mangiando. Uno dei segreti che si imparano crescendo è rendersi conto che anche questi momenti passano. Quindi cercare di fare meno danni possibile in questi giorni. Io so che in questi giorni devo stare molto attento alle decisioni che prendo, alle cose che faccio".

Ospite a Verissimo, il cantante aveva parlato dei suoi anni più difficili: "Sono stati anni di ricerca di me stesso. Mi sono avvicinato a certe sostanze nel tentativo di auto medicarmi per dei vuoti interiori che sentivo, per delle lacune che venivano dal mio passato. Mi sono reso conto dopo che non era la soluzione, ma un tunnel infinito e molto buio. Un giorno pensando al futuro vedevo completamente il buio e mi sono reso conto che non era la strada da percorrere. Quindi ho capito che dovevo affrontare un percorso diverso".