Benjamin Mascolo: “Sono giorni difficili, ho fatto danni in passato quando stavo così”

Il cantante torna a fare accenno alle dipendenze di cui ha sofferto in passato: "Pur di non sentire dolore avrei fatto qualsiasi cosa. Oggi invece decido di provare a soffrire"

"Sto passando un paio di giorni difficili, in cui faccio fatica a fare qualsiasi cosa. Questo periodo mi sta ricordando quanto la vita sia fatta di alti e bassi": con queste parole Benjamin Mascolo condivide sui social le sue difficoltà personali, facendo accenno alle dipendenze di cui ha sofferto in passato.

Il cantante, 31 anni, precisa di trovarsi in un "periodo felice della sua vita, di cambiamenti e pieno di gioie", ma di attraversare negli ultimi giorni alcune difficoltà: "Vi dico questo perché spesso ho fatto grandi danni - le cose di cui vado meno fiero - in giorni così, in cui mi sento a pezzi, in cui sento come se qualcosa dentro mi stesse mangiando".

"Uno dei segreti che si imparano crescendo è rendersi conto che anche questi momenti passano. Quindi cercare di fare meno danni possibile in questi giorni. Io so che in questi giorni devo stare molto attento alle decisioni che prendo, alle cose che faccio", aggiunge Benji del duo " Benji & Fede".

Riferendosi alle dipendenze di cui ha sofferto, il cantante conclude: "In passato per la sofferenza, per cercare di scappare da questo dolore, avrei fatto qualsiasi cosa. Ne ho parlato ampiamente delle cose che ho fatto. Pur di non sentire dolore avrei fatto qualsiasi cosa. Oggi invece decido di provare a soffrire con la consapevolezza che tra qualche giorno, tra qualche settimana, andranno via le nuvole e tornerà il sole".

Benjamin Mascolo a Verissimo: "Ero in un tunnel infinito e buio"

Ospite di recente a Verissimo insieme al collega Federico Rossi, Benjamin Mascolo aveva parlato dei suoi momenti bui, caratterizzati dalla depressione e dall'abuso di sostanze: "Sono stati anni difficili, di ricerca di me stesso. Mi sono avvicinato alle sostanze nel tentativo di auto-medicare dei vuoti interiori che sentivo, delle lacune del passato. Poi mi sono reso conto che non era la soluzione, ma era un tunnel infinito e molto buio. Un giorno immaginandomi il futuro vedevo completamente buio. Mi sono reso conto allora che quella non fosse la strada da percorrere. Ho intrapreso un percorso per uscirne, che poi mi ha portato anche a ritrovare Federico".