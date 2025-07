Benjamin Mascolo annuncia di aspettare un bambino con una serie di scatti in cui la moglie mostra il pancione: "Guardarti diventare madre è una meraviglia"

Benjamin Mascolo diventerà papà. Il cantante, 32 anni, annuncia di aspettare un bambino con una serie di scatti in cui la moglie mostra il pancione. "È da un po' che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui", scrive sui social Benjamin Mascolo, del duo musicale Benji & Fede, rivolgendosi alla moglie Greta Cuoghi.

"Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso", aggiunge il cantante. "Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te", conclude Benjamin Mascolo, sposato con Greta Cuoghi dal 2023.

Il cantante aveva parlato del desiderio di diventare papà ospite a Verissimo lo scorso marzo: "Sarebbe un sogno". E riguardo al matrimonio molto riservato, aveva aggiunto: "Lo sapevano solo pochi amici".