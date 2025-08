Addio a Kelley Mack. L'attrice è scomparsa all'età di 33 anni a causa di complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale. Ad annunciarlo è stata sua sorella Kathryn attraverso i social della stessa Kelley Mack. "È con un dolore indelebile che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e ardente è passata oltre, verso quel luogo in cui tutti noi, prima o poi, dobbiamo andare", ha scritto la sorella dell'attrice, che ha recitato in The Walking Dead, Chicago Med e 9-1-1.

"Kelley è venuta a mancare serenamente con accanto la sua amorevole madre Kristen e la sua instancabile zia Karen. Kelley è già apparsa a molti dei suoi cari sotto forma di diverse farfalle. Mancherà a tantissime persone, in una profondità che le parole non possono esprimere. Kelley vorrebbe che tutti sapeste quanto vi ha amato. E, come sua sorella, voglio che sappiate quanto fosse coraggiosa, soprattutto quando ha deciso di fare il salto per riunirsi con Dio. Sono così tremendamente orgogliosa di lei", ha concluso la sorella di Kelley.

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Ohio, Kelley Mack è diventata nota a livello internazionale nel 2018 grazie al ruolo di Addy in The Walking Dead. Ha inoltre recitato in un episodio di 9-1-1 nel 2019 e nell'ottava stagione di Chicago Med nel ruolo di Penelope Jacobs.

L'attrice era affetta da un glioma del sistema nervoso centrale. Come spiega l'agenzia stampa AdnKronos, si tratta di un tumore ed è la forma più comune di neoplasia cerebrale. Kelley Mack ha lasciato i genitori Kristen e Lindsay, la sorella Kathryn, il fratello Parker, i nonni Lois e Larry e il compagno Logan.