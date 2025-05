Benjamin Mascolo - cantante e musicista del celebre duo Benji & Fede - condivide sui social una foto del libro Vangeli e Atti degli Apostoli, accompagnata da una riflessione sulla religione e sulla spiritualità: "Per quasi 29 anni ho vissuto senza Dio. Ma solo perché non lo vedevo, non significa che non c’è sempre stato per me. Oggi più che mai abbiamo bisogno di spiritualità, e la cerchiamo ovunque. La croce era l’ultimo posto in cui avrei pensato di trovarla (...) Un cristiano è tale quanto lo mostrano le sue azioni, non le sue parole. Così come un amico che ti tradisce non è un amico, e uno sconosciuto che ti tende la mano, lo è".

Il cantante e attore prosegue poi nella didascalia del post Instagram: "Sono i nostri gesti a rivelare chi siamo. Quante atrocità sono state commesse in nome di Dio. E quanti miracoli sono stati compiuti in nome dell’uomo, grazie a Dio. Non ho verità assolute. Ma stanotte non riuscivo a dormire, e questo mi fa pensare che queste parole volevano essere scritte prima che io trovassi pace".

Benjamin Mascolo conclude il lungo messaggio con un consiglio: "Diffida da chi dice di avere tutte le risposte. Alcune cose non ci è dato sapere. Avere fede è proprio questo: credere anche quando è scomodo, quando dubiti ma senti che è il cuore a guidarti. Dio ci parla attraverso gli altri. E magari oggi, qualcuno doveva sentire queste parole".

L'artista, 31 anni, ha più volte precisato di stare vivendo un periodo felice della sua vita, fatto di cambiamenti e gioie, ma al tempo stesso di attraversare saltuariamente alcuni momenti di difficoltà.

Ad aprile, tramite uno sfogo sui social, Benjamin Mascolo ha fatto riferimento alle dipendenze di cui ha sofferto in passato: "Pur di non sentire dolore avrei fatto qualsiasi cosa. Oggi invece decido di provare a soffrire con la consapevolezza che tra qualche giorno, tra qualche settimana, andranno via le nuvole e tornerà il sole".

Benjamin Mascolo si confida a Verissimo

Ospite a Verissimo insieme al collega Federico Rossi, Benjamin Mascolo aveva parlato dei suoi momenti bui, caratterizzati dalla depressione e dall'abuso di sostanze: "Sono stati anni difficili, di ricerca di me stesso. Mi sono avvicinato alle sostanze nel tentativo di auto-medicare dei vuoti interiori che sentivo, delle lacune del passato. Poi mi sono reso conto che non era la soluzione, ma era un tunnel infinito e molto buio. Mi sono reso conto allora che quella non fosse la strada da percorrere. Ho intrapreso un percorso per uscirne, che poi mi ha portato anche a ritrovare Federico".