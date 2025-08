Meghan Markle ha compiuto 44 anni, la festa di compleanno

Meghan Markle ha compiuto 44 anni e ha festeggiato il compleanno in un noto ristorante di Beverly Hills. A pubblicare uno scatto della serata è stata la stessa duchessa di Sussex sui social. "Spengo le candeline su 24 ore meravigliose e ringrazio mio marito, gli amici e la famiglia per averle rese così speciali", ha scritto come didascalia del post in cui ha ringraziato anche i fan: "A voi che non conosco personalmente, ma che ogni giorno mi inviate affetto, grazie di cuore. Sappiate che lo sento e lo apprezzo".

Nata a Los Angeles il 4 agosto 1981, Rachel Meghan Markle - questo il nome completo della duchessa - si è laureata alla Northwestern University in Relazioni internazionali e Teatro. Il suo esordio è stato come attrice in film quali Remember me e Sballati d'amore, ma il successo internazionale è arrivato nel 2011 con Suits.

Nel 2011 si è sposata con il produttore cinematografico Trevor Engelson, con cui aveva una relazione dal 2004. Ma nel 2013 hanno divorziato. Nel 2016 ha conosciuto il principe Harry grazie ad amici in comune. Si sono sposati nel 2018 e hanno due figli: Archie Harrison (2019) e Lilibet Diana (2021).

Meghan Markle vive in California insieme a Harry e ai loro due figli. La coppia ha lasciato il Regno Unito dopo la decisione di fare un passo indietro come membri attivi della royal family. Nel video sotto, la storia di Meghan Markle, da star di Hollywood a duchessa ribelle