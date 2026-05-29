Camila Giorgi è al sesto mese di gravidanza e svela un indizio del nome del figlio

Camila Giorgi è al sesto mese di gravidanza. A raccontarlo è la tennista, 34 anni, rispondendo alle domande dei follower sui social. Il bimbo, un maschietto, nascerà a settembre e il nome non sarà né italiano né argentino. "Sarà un nome scandinavo", rivela Camila Giorgi, che ha annunciato il ritorno al tennis dopo la nascita del figlio.



Camila Giorgi ha annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso febbraio. Ospite a Verissimo insieme al marito Andreas Pasutti, ha svelato di aspettare un maschietto. "Volevo diventare mamma da tantissimi anni, è successo al momento giusto con la persona giusta. Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno. Nascerà a settembre", aveva detto la tennista.