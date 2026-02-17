Camila Giorgi, ex tennista e concorrente dell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, annuncia su Instagram di essere in dolce attesa.

Camila Giorgi, 34 anni, ha scelto di condividere la notizia attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. “San Valentino in 3”, ha scritto l'ex tennista nella didascalia di uno scatto insieme al fidanzato, tennista argentino Andreas Pasutti.

In un'altra storia, Giorgi ha risposta alla domanda di un follower che le chiedeva: "Sei incinta?". "Sì", ha risposto l'ex tennista.

Camila Giorgi, la nuova vita lontano dal tennis

In un'intervista nell'ottobre 2024 a Verissimo, Camila Giorgi aveva raccontato la sua nuova vita dopo il ritiro improvviso dal mondo del tennis: "Erano anni che volevo lasciare il mondo del tennis per fare un'altra vita, diversa".

L'ex tennista aveva spiegato: "Sono dove dovrei essere. Sono molto felice, è un momento molto bello da tutti i punti di vista. Amo il tennis, ogni tanto ci gioco, lo seguo, ma non voglio tornare a quella vita".