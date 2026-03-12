Dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare l'attrice e conduttrice, che si è spenta all'età di 76 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas.



"Ciao Enrica, ci avevi preparati, ma non si è mai preparati", ha scritto sui social Fiordaliso. "Ciao dolce Enrica", è il saluto di Christian De Sica. "La mia 'dolce Enrica' è volata in cielo e ora è tornata ad essere un angelo": è il ricordo di Antonella Elia che ha collaborato con Enrica Bonaccorti a Non è la Rai. Yvonne Sciò ha pubblicato sui social il suo ultimo video con Enrica Bonaccorti. Barbara De Rossi ha scritto sui social: "Enrica cara, non posso crederci, dovevo essere con te per la presentazione del tuo libro, per leggere le tue poesie. Ci tenevamo tanto. Ti prometto che lo farò, in ricordo del tuo immenso talento e del tuo immenso valore come essere umano. Ti abbraccio ovunque tu sia".

"Oggi ci lascia Enrica Bonaccorti, una donna straordinaria, una professionista immensa, un'amica vera. È stata una presenza preziosa e una donna di intelligenza e sensibilità che ha saputo attraversare il mondo dello spettacolo con classe, ironia e quel tocco di irriverenza che solo lei sapeva avere. Buon viaggio, Enrica. Ci mancherai tantissimo": sono le parole di Patrizia Mirigliani.

"Che dolore, abbiamo perso una grande artista, una grande donna sensibile, attenta, intelligente con un enorme cuore pulsante che ha smesso di battere. La lontananza sai è come il vento e non poterti avere più vicina è uno strazio", ha scritto Vladimir Luxuria sui social, condividendo uno scatto insieme a Enrica Bonaccorti.



Nel video sopra i Vip ricordano Enrica Bonaccorti.