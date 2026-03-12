Enrica Bonaccorti è nata a Savona il 18 novembre 1949. Suo padre Ettore era un ufficiale di polizia ed ex partigiano, sua mamma si chiamava Tiziana, detta Titti, ed è scomparsa nel 2003. Dopo aver trascorso l’infanzia tra la Liguria e Roma, a causa degli spostamenti del padre per lavoro, si è avvicinata al mondo dello spettacolo attraverso il teatro.

Negli anni '70 ha debuttato come attrice teatrale accanto a grandi maestri, come Vittorio Gassman , interpretando diversi ruoli. Parallelamente si è affacciata al mondo televisivo, recitando in diversi sceneggiati come La pietra di Luna ed Eleonora. Ha intrapreso, inoltre, una proficua collaborazione con Domenico Modugno , con il quale ha firmato i testi di celebri brani come La lontananza e Amara terra mia .

Negli anni '80, Enrica Bonaccorti ha raggiunto la popolarità come conduttrice televisiva. Dopo aver guidato diversi programmi di successo, ha trovato la definitiva consacrazione con Pronto, chi gioca?, trasmissione del daytime Rai che la rende amatissima dal pubblico. Il successo fu tale che la stampa la definì “la miracolata”, in riferimento alla capacità di trasformare un programma rischioso in un vero trionfo televisivo.

Negli anni successivi ha continuato a essere una presenza costante nella televisione italiana, conducendo programmi come Non è la Rai, contribuendo anche, nelle prime stagioni, come autrice e ideatrice del format. Proprio a Non è la Rai è diventata la protagonista di un vero e proprio momento storico della televisione italiana smascherando la presunta "truffa del Cruciverbone".

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto riconoscimenti per la sua versatilità e per il contributo dato alla cultura popolare italiana, imponendosi come una delle figure femminili più eclettiche e indipendenti del panorama dello spettacolo. Enrica Bonaccorti lascia la figlia Verdiana Pettinari, nata dal matrimonio con Daniele Pettinari.

