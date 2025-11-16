Enrica Bonaccorti parla a Verissimo della sua battaglia contro il tumore al pancreas, che ha annunciato di avere lo scorso settembre. "Ho fatto tutte le terapie - la chemioterapia e la radioterapia - e adesso per due mesi e mezzo non devo fare più niente perché dobbiamo fare la Tac", spiega l'attrice, 75 anni. Per quanto riguarda il suo stato di salute, dopo la diagnosi avvenuta per caso: "Sto bene. Anche durante le terapie sono stata meglio di quello che mi aspettavo. Non mi sono accorta di avere questa cosa e anche adesso non mi sembra di avere questa tragedia dentro".



Al momento il tumore di Enrica Bonaccorti non è operabile: "C'è questa cosa brutta in un punto brutto. Al momento con le chemio il tumore non è regredito, ma non si è nemmeno spostato, non ha prodotto metastasi. Sto sperando di poter essere operata a un certo punto".



In un primo momento, l'attrice ha affrontato la diagnosi in solitudine senza rivelarla al pubblico: "Ho pensato di avere pochi mesi davanti. Non avevo voglia di vedere nessuno, volevo annullarmi. Per quattro mesi sono stata assente a me stessa". In quelle settimane, l'attrice ha concentrato l'attenzione sulle cose pratiche: "Ho pensato al testamento, al mio funerale, ho scelto già le musiche". A un certo punto, lo scorso settembre, ha deciso di annunciare la malattia: "Mi sono svegliata dal letargo grazie alla gente. Ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi e lettere che mi hanno dato forza e speranza".