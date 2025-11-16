Tina Cipollari: "Sono una mamma troppo apprensiva, è una vera malattia"

Tina Cipollari parla a Verissimo dell'amore per i suoi figli e rivela di essere una mamma molto apprensiva. "Ho una vera e propria malattia. Credo di dovermi rivolgere a qualcuno che possa aiutarmi. Sono troppo apprensiva con i miei figli: quando escono ogni mezz'ora, con l'orologio alla mano, controllo che vada tutto bene, quindi mando loro dei messaggi o li chiamo. Se non visualizzano o non rispondono, inizio a chiamare gli amici o i genitori degli amici", afferma la storica opinionista di Uomini e Donne, 60 anni.



Ma l'apprensione di Tina Cipollari con i figli non si limita solo alle uscite: "Se si siedono a tavola e magari dietro a loro c'è un quadro sul muro, penso: 'E se dovesse cadere loro in testa?'. Prima che vadano a fare la doccia controllo che non ci siano residui di sapone in modo che non ci sia rischio che scivolino. Quando mangiano, dico sempre 'masticate, mangiate piano', perché ho paura possa andare loro qualcosa di traverso".



Mamma di Mattias (2003), Gianluca (2006) e Francesco (2007) - nati dal matrimonio con Kikò Nalli, terminato nel 2018 -, l'opinionista afferma di essere da sempre molto apprensiva: "Ero così anche quando erano bambini, ma credevo di migliorare man mano che crescevano, invece sono peggiorata. Sono certa e loro me l'hanno anche detto che questa mia apprensione la vivono male".