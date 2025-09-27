Ascanio Pacelli svela il segreto dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti

Ascanio Pacelli svela a Verissimo il segreto dei 20 anni di matrimonio con Katia Pedrotti, che ha conosciuto nel 2004 al Grande Fratello. "Quando l'ho conosciuta, ho capito subito che lei era diversa, era semplice, era una persona trasparente. I valori li trasmetti con persone del genere", afferma Ascanio Pacelli, che ha sposato Katia nel 2005 e con cui ha avuto due figli: Matilda (2007) e Tancredi (2013). Per quanto riguarda i 21 anni insieme, Ascanio Pacelli afferma: "Ho la fortuna che, a distanza di tanti anni, mia moglie mi piace ancora tanto fisicamente, c'è una grande complicità tra di noi, e poi è una mamma fantastica". Ascanio Pacelli ammette che ci sono stati anche momenti di crisi: "Quando è nata mia figlia Matilda, abbiamo vissuto una crisi perché Katia era molto focalizzata sulla maternità, poi una notte ne abbiamo parlato perché non volevo fare finta di niente. I momenti di crisi possono anche esserci quando accadono cose complicate in famiglia: abbiamo passato dei primi mesi dell'anno difficilissimi". Il loro amore però è sempre stato più forte di tutto: "Con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Bisogna capire che in un rapporto non ci può essere sempre la fiamma del primo anno, ma ci deve essere una costruzione di qualcosa". In passato Katia Pedrotti, 47 anni, aveva espresso il desiderio di diventare ancora mamma. A questo proposito, Ascanio Pacelli, 51 anni, dice: "Non è che non mi piacerebbe, ma vorrei godermi mia moglie in questa seconda fase della mia vita, penso di meritarmela".