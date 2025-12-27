Annamaria Bernardini de Pace: "Per me Raoul Bova è una delle persone più buone del mondo"

Annamaria Bernardini de Pace spiega a Verissimo la decisione di difendere in tribunale l'ex genero Raoul Bova, dopo lo scandalo che l'ha travolto quest'estate.

"Per me Raoul Bova è una delle persone più buone del mondo. Io e i miei nipoti siamo fieri di lui perché non ha accettato un ricatto. Ha subito un vero e proprio ricatto, un tentativo di estorsione assolutamente evidente. Lui non l'ha accettato e questo dimostra il Dna che ha poi trasmesso anche ai figli", spiega Annamaria Bernardini de Pace, riferendosi ad Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001), i figli che Raoul Bova ha avuto con Chiara Giordano, figlia dell'avvocata, durante il loro matrimonio durato dal 2000 al 2013.

"Sono stata molto felice di poterlo aiutare. Poi adesso c'è stata anche la separazione. La vita è fatta così: tanti periodi di tanti amori, di tante storie", aggiunge Annamaria Bernardini de Pace riferendosi alla separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.