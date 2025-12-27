Mita Medici: "Nel 2026 festeggeremo i 100 anni di mia mamma"

Mita Medici parla a Verissimo dell'amore per sua mamma Anna Maria Perini. "Stiamo aspettando il 2026 per festeggiare i suoi 100 anni", afferma la cantante e attrice, 75 anni.



"È una donna veramente fantastica, una garanzia per noi. Sta bene anche se è chiaro che è impegnativo, bisogna starle vicino", aggiunge Mita Medici, nata nel 1950 dalla storia d'amore di Anna Maria Perini, miss Roma, con l'attore Franco Silva.



Oggi infatti Mita Medici si dedica a sua mamma: "Alla fine ci dobbiamo sempre dedicare a qualcuno e io mi dedico, anche, a mia mamma".