Cecilia Rodriguez, il tenero scatto con la figlia Clara Isabel

Cecilia Rodriguez stringe tra le braccia la figlia Clara Isabel | Instagram: @chechurodriguez_real

Ospite a Verissimo , Cecilia Rodriguez aveva raccontato la sua esperienza di essere madre : "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel.

L’influencer aveva anche condiviso il suo difficile percorso verso la maternità: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno 2024 con una cerimonia in Toscana alla quale hanno partecipato familiari e amici. La coppia, legata dal 2017, aveva iniziato la loro storia d'amore durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip.