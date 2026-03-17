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SOCIAL 17 marzo 2026

Cecilia Rodriguez, il tenero scatto con la figlia Clara Isabel

La neomamma condivide su Instagram una dolce foto con la bambina nata lo scorso 15 ottobre dal matrimonio con Ignazio Moser
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Cecilia Rodriguez stringe tra le braccia la figlia Clara Isabel | Instagram: @chechurodriguez_realCecilia Rodriguez stringe tra le braccia la figlia Clara Isabel | Instagram: @chechurodriguez_real

Cecilia Rodriguez condivide sul suo profilo Instagram un dolce scatto con la figlia Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre dal matrimonio con Ignazio Moser.

Ospite a Verissimo, Cecilia Rodriguez aveva raccontato la sua esperienza di essere madre: "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel.

L’influencer aveva anche condiviso il suo difficile percorso verso la maternità: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno 2024 con una cerimonia in Toscana alla quale hanno partecipato familiari e amici. La coppia, legata dal 2017, aveva iniziato la loro storia d'amore durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip.

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