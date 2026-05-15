La storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton inizia nel 2022, quando i due si sono incontrati al Lumière Film Festival. In quella occasione, l'attrice aveva consegnato al regista il premio vinto dalla sua opera. Dopo diversi mesi di rumors, Bellucci ha ufficializzato pubblicamente la relazione a giugno del 2023, dichiarando all'edizione francese di Elle : "Quello che posso dire è che sono molto felice di averlo incontrato. Lo amo. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita". Nel 2024, la coppia aveva catturato l'attenzione dei fan durante una passeggiata a Roma, dove Burton aveva accompagnato Bellucci per ritirare il premio alla carriera ai Globi d'Oro , procedendo mano nella mano lungo le strade della capitale.

La separazione era stata comunicata dalla coppia tramite un comunicato ufficiale affidato all'agenzia stampa Afp , nel quale si leggeva: "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi".

Monica Bellucci si racconta durante il Festival di Cannes , dove presenta due film, e parla della separazione da Tim Burton avvenuta lo scorso settembre: "Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre", afferma Bellucci.

Durante l'intervista al settimanale F, Monica Bellucci parla anche del rapporto con le figlie e della loro crescita artistica e personale.

Riguardo a Deva Cassel, la figlia maggiore avuta dall'ex marito Vincent Cassel nel 2004, Bellucci dichiara: "Sono felice di vederla felice". L'attrice racconta di aver riconosciuto da piccola la vocazione artistica della figlia: "Mi aspettavo che avrebbe scelto questo mestiere perché fin da piccola aveva una vena sensibile, artistica. Me ne accorgevo da come dipingeva, da come ascoltava la musica e da come guardava i film, dalle domande che rivolgeva". Deva ha intrapreso una carriera di attrice nel panorama internazionale: "Ha iniziato in Italia, ora ha girato un film in Francia e uno negli Stati Uniti", spiega Bellucci. "Questa vita le piace e fa delle scelte che le appartengono completamente. Io trovo bellissimo vedere mia figlia che va più veloce di me, vola e mi supera".

Anche per la figlia minore Léonie, nata nel 2010 dal matrimonio con Cassel, Bellucci intravede un futuro nel mondo dell'arte e della creatività, ma con equilibrio: "Va ancora a scuola, le mancano due anni per finire il liceo. Le piace la musica, il canto, anche lei ha uno spirito artistico, vedremo. Non c'è fretta".

Monica Bellucci e Vincent Cassel sono stati legati dal 1999 al 2013, costruendo insieme una famiglia prima di prendere strade diverse. Anche Tim Burton ha figli da precedenti relazioni: il regista è papà di Billy Ray e Nell, avuti con l'attrice britannica Helena Bonham Carter tra il 2001 e il 2014. Bonham Carter ha recitato in numerosi film cult, da Fight Club ad Alice in Wonderland, fino alla saga di Harry Potter, dove ha prestato il volto a Bellatrix Lestrange.