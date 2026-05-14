Una voce autorevole del giornalismo italiano, pronta a raccontarsi attraverso le pagine più profonde della sua storia. Sabato 16 maggio a Verissimo non perdete l'intervista a Concita De Gregorio.

Nata a Pisa il 19 novembre 1963 da madre catalana e padre toscano, magistrato, Concita De Gregorio cresce a Livorno e si laurea in Scienze Politiche all'Università di Pisa. È proprio durante gli anni universitari che muove i primi passi nel giornalismo, collaborando con radio e televisioni locali toscane. Nel 1985 entra nella redazione de Il Tirreno e nel 1998 approda a la Repubblica.

Nel 2008 viene nominata direttrice de l'Unità, testata storica fondata da Antonio Gramsci: è la prima donna a ricoprire quel ruolo. Rimane in carica fino al 2011, per poi tornare a la Repubblica come editorialista. Nel 2023 assume anche la direzione dell'Hollywood Reporter Roma, incarico che mantiene fino al 2024. Parallelamente, conduce trasmissioni radiofoniche e televisive.

Nel 2022 le viene diagnosticato un tumore al seno, di cui parla nel suo libro più recente, La cura.