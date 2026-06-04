Paola Caruso, le foto con il compagno Fabio Talin: "L'inizio di un'estate fantastica"

Coppie 04 giugno 2026

La showgirl pubblica degli scatti a Forte dei Marmi con il compagno e il figlio Michele

Paola Caruso ha trascorso qualche giorno di relax al mare insieme al compagno Fabio Talin e al figlio Michele, di 7 anni, avuto da una precedente relazione. "L'inizio di un'estate fantastica", scrive la showgirl, 41 anni, sui social, pubblicando alcuni scatti della sua vacanza.

Lo scorso marzo, Paola Caruso aveva annunciato a Verissimo di aver ritrovato l'amore. "Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi. È una persona affidabile, solida. Una persona intelligente che mi ha fatto superare tutte le mie paure. Ho visto in lui un animo buono, non voglio illudermi, ma spero di aver trovato una persona per bene", aveva detto la showgirl.