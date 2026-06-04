Paola Caruso, le foto con il compagno Fabio Talin: "L'inizio di un'estate fantastica"

Paola Caruso ha trascorso qualche giorno di relax al mare insieme al compagno Fabio Talin e al figlio Michele, di 7 anni, avuto da una precedente relazione. "L'inizio di un'estate fantastica", scrive la showgirl, 41 anni, sui social, pubblicando alcuni scatti della sua vacanza.
Lo scorso marzo, Paola Caruso aveva annunciato a Verissimo di aver ritrovato l'amore. "Nella mia vita è entrata una nuova persona che non ha paura di amarmi. È una persona affidabile, solida. Una persona intelligente che mi ha fatto superare tutte le mie paure. Ho visto in lui un animo buono, non voglio illudermi, ma spero di aver trovato una persona per bene", aveva detto la showgirl.
Paola Caruso era tornata a parlare del compagno anche ospite a Verissimo lo scorso maggio, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. "Entrando della Casa, ho messo a rischio una storia d'amore per me importante perché con la lontananza un amore o si rafforza oppure si perde. Quando ero nella Casa, mi chiedevo se lui mi avrebbe aspettata. Oggi siamo più uniti di prima. Penso di amarlo più di prima. Lui ha sofferto molto la lontananza, mi ha detto: 'Ti prego non te ne andare più'".