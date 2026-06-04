Madri e figlie 04 giugno 2026

Thais Wiggers pubblica degli scatti insieme alla figlia Julia: "Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria"

Julia Mammucari ha compiuto 18 anni e sui social sono arrivati gli auguri di mamma Thais Wiggers. "La mia 'piccola' è diventata maggiorenne", scrive l'ex Velina, 40 anni, pubblicando alcuni momenti della cena di compleanno della figlia, avuta con Teo Mammucari. "Una cenetta intima solo per soffiare le candelline in attesa della bella festa che l’occasione merita", spiega Thais Wiggers, che aggiunge: "È davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare. Tanti auguri piccola grande donna".

Tra le foto della cena ce n'è anche una con l'ex Velina Elena Barolo, che nei commenti al post ha scritto: "Streghetta del mio cuore". E sempre nei commenti è arrivata una dedica dell'ex Velina, Juliana Moreira: "Auguri Juju del mio cuore. Non vedo l’ora di abbracciarti e festeggiarti. Sei nel mio cuore da quando ti ho preso in braccio la prima volta in quel di Roma. Oh mio Dio sono diventata una vecchietta. Ti auguro ogni bene oggi e sempre".

Ospite a Verissimo nel 2026, Thais Wiggers aveva parlato della figlia Julia e della sua imminente maggiore età: "A giugno Julia compie 18 anni. Io sono contenta per il lavoro svolto. Il papà Teo Mammucari ha fatto il suo, ma essendo separati io ho gestito la quotidianità ed è stato un bel da fare, però è stato molto bello, ne è valsa la pena. È valso ogni sacrificio, ogni mal di testa che mi ha dato. Le gioie sono state di più". Thais Wiggers parla a Verissimo del rapporto con Teo Mammucari