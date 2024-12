Thais Wiggers, il rapporto con Teo Mammucari: "Tutti hanno visto la persona con cui non riesco ad avere un dialogo"

Thais Wiggers racconta a Verissimo la verità sul suo rapporto con Teo Mammucari, a cui è stata legata dal 2006 al 2009 e con cui ha avuto la figlia Julia, che oggi ha 16 anni.

Parlando della loro relazione, l'ex Velina dice: "Eravamo innamorati. Siamo due persone dal carattere forte. Abbiamo vissuto una grande passione. La nostra storia è stata turbolenta". Thais Wiggers e Teo Mammucari si sono separati quando la figlia Julia aveva poco più di un anno: "Eravamo ancora innamorati, ma per il bene di nostra figlia dovevamo prendere strade diverse".

Di recente, dopo una discussa intervista di Teo Mammucari, Thais Wiggers ha condiviso su Instagram una storia con queste parole: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade". A proposito, l'ex Velina, 39 anni, rivela: "È stata una frecciatina che mi è partita dal cuore perché ho capito che, dopo anni di distorsione dei fatti, in quel momento tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare - senza successo - da 18 anni".

Thais Wiggers spiega anche cosa intende per "distorsione dei fatti": "In diverse occasioni - in particolare in un monologo a Le Iene e in uno spettacolo teatrale - è stata lasciata trasparire un'immagine di me che non corrisponde alla realtà e sono stati fatti intendere comportamenti miei - per esempio che volessi allontanare da lui nostra figlia - che non corrispondono al vero".