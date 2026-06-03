Paulo Dybala, la foto social e l'abbraccio con la figlia Gia

In un dolce scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Paulo Dybala abbraccia la piccola Gia, prima figlia del calciatore e Oriana Sabatini. Paulo Dybala, 32 anni, condivide sui social questa foto scrivendo: "Abbracci al cuore".

Nella galleria di foto, vediamo anche uno scatto di Oriana Sabatini sul letto insieme alla piccola Gia.

La cantante e attrice, 29 anni, e il calciatore avevano annunciato sui social la nascita della loro prima figlia nel marzo 2026 condividendo una foto delle loro mani vicine a quella della piccola.

Sposati da luglio 2024, la coppia ha condiviso con i fan l’emozione della gravidanza lo scorso settembre con un video tenero che mostrava l’ecografia.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato dell'imminente matrimonio: “Sposarmi è sempre stato il sogno della mia vita. Io dico sempre a Paulo che questo è come il mio mondiale. Posso morire in pace”.

Nel video sotto, l'intervista di Oriana Sabatini a Verissimo.